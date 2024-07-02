Güldür Güldür'ün Unutulmaz İsmi Onur Buldu Tıpkı Kopyası Olan Kızı Masal'ı Paylaştı!
Güldür Güldür'ün Unutulmaz İsmi Onur Buldu Tıpkı Kopyası Olan Kızı Masal'ı Paylaştı!
Güldür Güldür Show'un efsane isimlerinden biri olan Onur Buldu, Duygu Kozoğlu'yla evliliğinden dünyaya gelen kızı Masal'ın son halini paylaştı. Tıpkı babasına benzeyen tatlı kız gözlerden kalpler çıkardı.
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Yaklaşık 9 yıl boyunca Güldür Güldür Show programında canlandırdığı Bilal Koçyiğit karakteriyle büyük beğeni kazanan Onur Buldu geniş bir hayran kitlesi elde etti.
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Komedi yapımlarının aranan yüzü haline gelen ünlü oyuncu kariyeri kadar özel hayatıyla takip edilir oldu.
Onur Buldu 2020'de İngilizce öğretmeni olan sevgilisi Duygu Kozoğlu'yla evlenmişti. Buldu, oyuncu arkadaşı Sarp Apak'ın nikah şahitliği yaptığı düğün karesini "Dünyanın en mutlu adamıyım" notuyla paylaşmıştı.
İkilinin nazar korkusundan dolayı bir süre sevdiklerinden bile sakladıkları söylenen bebek haberi ise çiftin sevenlerini çok mutlu etmişti.
20 Haziran 2022 tarihinde dünyaya gelen bebekleriyle ilk kez anne ve baba olma heyecanını yaşayan Buldu ailesi kızlarına Masal adını vermişti.
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"Kız çocuk babası olmak daha başka bir duygu; ilk gülüşü her şeye bedel" diyen Onur Buldu dünya tatlısı kızıyla pozlarını sosyal medya hesabından sıkça paylaşıyor.
Geçtiğimiz günlerde tatile çıkan Onur Buldu magazin kameralarından uzakta büyüttükleri kızı Masal'ın son halini paylaştı.
Baba ve kızın gülücükler saçtığı kareyi görenler Masal'ın babasına çok benzediği hakkında pek çok yorum yaptı elbette...
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