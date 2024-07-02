Yasemin ve İdo Tatlıses Çiftinin Yüzlerini Gösterdiği İkizleri Ayel ve Emir’in Havuz Keyfi Kalp Eritti
Yasemin ve İdo Tatlıses Çiftinin Yüzlerini Gösterdiği İkizleri Ayel ve Emir’in Havuz Keyfi Kalp Eritti
İkizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in yüzünü ilk kez gösteren Yasemin ve İdo Tatlıses çifti bu sefer dünya tatlısı bebeklerinin havuz keyfi yaptığı anları paylaştı.
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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Tatlıses 2017 yılında başlayan aşklarını 2021 yılında nikah masasına taşımışlardı.
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Evliliklerinde ikinci seneyi dolduran gözde çiftten gelen "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿" müjdesi sevenlerini çok mutlu etmişti.
Sempatik ikili 22 Ocak günü jest yaptıkları babalarının isimlerini de taşıyacak olan ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına almışlardı.
Yasemin ve İdo Tatlıses bebekleriyle birçok paylaşım yapsa da bu zamana kadar yüzlerini tam olarak göstermemişlerdi.
Ta ki geçtiğimiz güne kadar! Çiçeği burnunda anne Yasemin, Tatlıses ikizleriyle ilk defa tanıştığımız kareleriyle herkesi mest etmişti.
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Artık yüzlerini de gördüğümüz ikizlerin pek çok fotoğraf ve videolarını paylaşan İdo ve Yasemin ikilisinden yepyeni anlar geldi.
Kimilerinin anneye kimilerinin de babaya hatta dedeye İbrahim Tatlıses'e benzettikleri ikizler sıcak havada havuz keyfi yaptı.
Baba İdo Tatlıses'in İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in o anlarını böyle paylaştı:
Gelin yorumları da beraber görelim:
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