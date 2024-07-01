"Evliliği Bitirdi" Dendi: Onur Atilla'yla İlişkisini Doğrulayan Şarkıcı Nez Hızını Alamadı!
"Evliliği Bitirdi" Dendi: Onur Atilla'yla İlişkisini Doğrulayan Şarkıcı Nez Hızını Alamadı!
Şarkıcı Nez'in yaklaşık 20 gün önce eşinden boşanan Rüştü Onur Atilla ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. 'Evlilik bitiren kadın' tepkileri üzerine ilk kez konuşan Nez yeni açıklamalarda bulundu.
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Güldür Güldür Show programıyla büyük beğeni toplayan Rüştü Onur Atilla geçtiğimiz günlerde 10 yıllık hayat arkadaşı Sinem Ayyıldız'la boşandığını sosyal medya hesabından açıklamıştı.
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Boşanmanın ardından henüz 20 gün geçmişken ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından şarkıcı Nez'le verdiği samimi pozları gündemde bomba etkisi yarattı.
Aşk dedikodularının alıp başını yürümesinin ardından "gerçekten beraberler mi yoksa sadece arkadaşlar mı?" sorusu sorulurken Nez ilk kez Magazin News'e konuştu.
"Evliliği bitiren kadın" yorumlarına maruz kalan Nez'in hemen ardından Rüştü Onur Atilla da açıklama yaparak "Evlilikler başlar, biter. Bu hayattır. Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ben ve kız arkadaşım bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.
Tüm açıklamalarının ardından hızını alamayan ünlü şarkıcı TikTok ve Instagram hesabından yeni paylaşımlarda bulunarak "Boşanmış bir adamla tanıştım… Bunun aksini kanıtlayamazsınız” dedi.
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"Hakaret içerikli ve saldırıların yoğun olduğu mesajlar alıyorum. Buna da susacak biri değilim. Beni sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız."
"Günah keçisi olarak kadınları kullanmayın!"
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