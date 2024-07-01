Cüneyt Özdemir, Meryem Uzerli'yi Kıskandığı Söylenen Hülya Avşar'a Hiç Acımadı: "Sana Ne!"
Cüneyt Özdemir, Meryem Uzerli'yi Kıskandığı Söylenen Hülya Avşar'a Hiç Acımadı: "Sana Ne!"
Hülya Avşar'ın programına konuk alıp da yersiz evlilik sorusu sormasından sonra Meryem Uzerli'yi kıskandığı yönünde çıkan iddialar gündemdeydi. Gazeteci Cüneyt Özdemir de tepkilerin odağındaki Hülya Avşar'a 'zorba' göndermesi yaparak hiç acımadı!
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Hülya Avşar'ın programında konuk ettiği Meryem Uzerli'ye yönelttiği "Neden evlenmediler seninle?" sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Yersiz evlilik sorusu üzerine Meryem Uzerli'yi kıskandığı öne sürülerek eleştirilen Hülya Avşar sosyal medyada tt olmasından sonra yaptığı açıklamayla daha çok tepki çekmişti.
Açıklama yapmakla yetinmeyip bir de "Yooo kıskanmadım ama bu kadar hoş olmasını beklemiyordum" diyerek röportaj veren Hülya Avşar'a olan eleştiriler arttıkça arttı.
Bu sefer de Fatih Altaylı'nın, Hülya Avşar'dan önce konuk ettiği Meryem Uzerli'ye "Hülya Avşar seni görünce kıskançlıktan çatlayacak" öngörüsünden sonra Gazeteci Cüneyt Özdemir'in sert tepkisi gündem oldu.
Programında sorulara yanıt veren Özdemir'in Hülya Avşar'a yönelik "Sana ne! Her kadın evlenmek zorunda mı? Hülya Avşar evlendi de ne oldu!" sözleri gündeme bomba gibi düştü.
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Twitter (X) hesabından da paylaşım yapan Cüneyt Özdemir, "Hülya Avşar içinden geldiği mahalle ahlakını temsil ediyor... Bekar kadın olmak sanki bir suç! Evlilik kurtuluş, çocuk yapmak olmazsa olmaz!" sözleriyle Avşar kızına fena çıkıştı!
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
Sosyal medyadan gelen yorumlara da beraber bakalım:
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