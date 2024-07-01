Cüneyt Özdemir, Meryem Uzerli'yi Kıskandığı Söylenen Hülya Avşar'a Hiç Acımadı: "Sana Ne!"

Hülya Avşar'ın programına konuk alıp da yersiz evlilik sorusu sormasından sonra Meryem Uzerli'yi kıskandığı yönünde çıkan iddialar gündemdeydi. Gazeteci Cüneyt Özdemir de tepkilerin odağındaki Hülya Avşar'a 'zorba' göndermesi yaparak hiç acımadı!