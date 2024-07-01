Yılmaz Erdoğan'la Deniz Keyfi Yaparken Görüntülenen Cemre Ebüzziya Aşk İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi!
Yılmaz Erdoğan'la Deniz Keyfi Yaparken Görüntülenen Cemre Ebüzziya Aşk İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi!
Cansu Taşkın'la olan ilişki haberleriyle gündemde damgasını vuran Yılmaz Erdoğan'ın oyuncu Cemre Ebüzziya ile görüntülenmesi çok konuşulmuştu. 'Yeni aşk' iddialarının alevlenmesinden sonra sessizliğini ilk kez bozan Cemre Ebüzziya haberleri yalanlayan bir açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnci Taneleri dizisindeki "Azem" karakteriyle izleyicilerden büyük beğeni toplayan Yılmaz Erdoğan son dönemlerde magazinin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Usta oyuncunun herkesten sır gibi sakladığı bir modelle 2 yıldır aşk yaşadığı iddiası patlak vermiş, ardından Cansu Taşkın'la haklarında türlü iddialar ortaya atılmıştı.
İkilinin dudak dudağa çekilen pozları ise ortalığı epey bir hareketlendirmişti desek de yalan olmaz. Son günlerde bu olay da rafa kaldırılmış durumda.
Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatile giden Yılmaz Erdoğan'ın denize oyuncu Cemre Ebüzziya ile birlikte girdiği anlar kaydedildi, belki görmüşsünüzdür.
Tüm gün denizin ve güneşin keyfini çıkaran ikilinin bu görüntüleri sonrası bir anda aşk iddiaları alevlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muhteşem Yüzyıl, Ben Onu Çok Sevdim, Galip Derviş, Bulantı ve Karakomik Filmler gibi yapımlarda rol alan Ebüzziya dedikoduların alevlenmesinden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu.
Erdoğan'la ilişki yaşadığı yönündeki haberleri yalanlayan Cemre Ebüzziya "annem ve aile arkadaşlarımız ile denize girerken, fotoğraf ikili olarak kesilerek yansıtılmıştır" ifadelerini kullandı.
Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan ise konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
kendisini komedyen sanan ama asla komedyen olamayan biri hasancan kayanın argo kokan programından kesitler gösterirken biley yok adam kimi sever sever bizene... Devamını Gör