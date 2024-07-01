Yılmaz Erdoğan'la Deniz Keyfi Yaparken Görüntülenen Cemre Ebüzziya Aşk İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi!

Cansu Taşkın'la olan ilişki haberleriyle gündemde damgasını vuran Yılmaz Erdoğan'ın oyuncu Cemre Ebüzziya ile görüntülenmesi çok konuşulmuştu. 'Yeni aşk' iddialarının alevlenmesinden sonra sessizliğini ilk kez bozan Cemre Ebüzziya haberleri yalanlayan bir açıklama yaptı.