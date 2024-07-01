Taze Anne-Baba Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay Çifti Kızları Mira Milena'nın 40'ını Uçurdu!
Taze Anne-Baba Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay Çifti Kızları Mira Milena'nın 40'ını Uçurdu!
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin paylaşımları bebeklerini kucaklarına aldıkları günden bu yana daha da yakından takip edilir oldu. Ünlü ikili geçtiğimiz gün kızları Mira Milena'nın 40'ını uçurdu!
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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay ikilisi Savaşçı dizisi setinde tanışmış, ardından set arkadaşlığı büyük bir aşka dönüşmüştü.
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Aşklarını gizlemek için herhangi bir adım atmayan Oktay, sevgilisine 2021 yılının Şubat ayında evlenme teklifi etmişti. Ardından sade bir nişan töreni yapan oyuncu çift 10 Eylül 2022 tarihinde yakınlarından oluşan bir törenle nikah masasına oturmuştu.
14 Aralık 2023'te de "🧿 Kız bebemiz geliyor 🧿 Allah’ım sana şükürler olsun 🤩" diyerek müjdeli haberi veren ikilinin bundan sonraki her paylaşımı daha da yakından takip edilir olmuştu.
Uykusunda birinin kulağına isim fısıldadığını anlatan Atiksoy, adının kendisine malum olduğunu söylediği kızını 21 Mayıs'ta kucağına almıştı.
İlk çekirdek aile kareleriyle gönülleri bir kez daha fetheden Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti Mira Milena adını verdikleri kızlarının 40'ını uçurdu.
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Tüm sevenlerinden dua bekleyen Yıldız Çağrı Atiksoy mevlidden paylaştığı karelerle de içimizi ısıttı adeta.
Şerbetler de yapıldı elbette...👇👇
Çiçeği burnunda anne Yıldız Çağrı Atiksoy'un riskli bir doğumun ardından kucağına aldığı dünya güzeli kızıyla pozları ise kalpleri eritti adeta.
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