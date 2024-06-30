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Fatih Altaylı Öngördü: Meryem Uzerli'yi Kıskandığı Söylenen Hülya Avşar'dan Gelen Açıklama Tatmin Etmedi!

Fatih Altaylı Öngördü: Meryem Uzerli'yi Kıskandığı Söylenen Hülya Avşar'dan Gelen Açıklama Tatmin Etmedi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
30.06.2024 - 17:38

Fatih Altaylı'nın programına konuk aldığı Meryem Uzerli'ye 'Hülya Avşar seni görünce kıskançlıktan çatlayacak' demesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Hülya Avşar hakkında nokta atışı bir tespitte bulundu

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Rol aldığı her yapımla dikkatleri üzerine çeken Meryem Uzerli geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın programına konuk olmuştu.

Rol aldığı her yapımla dikkatleri üzerine çeken Meryem Uzerli geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın programına konuk olmuştu.

Uzerli'ye yersiz evlilik soruları yönelten Hülya Avşar sosyal medyada kullanıcılar tarafından epey eleştiri almıştı.

Uzerli'ye yersiz evlilik soruları yönelten Hülya Avşar sosyal medyada kullanıcılar tarafından epey eleştiri almıştı.

Detayları da burada vermiştik:

Fatih Altaylı'nın ise Hülya Avşar'dan önce programına konuk aldığı Meryem Uzerli'ye "Hülya Avşar seni görünce kıskançlıktan çatlayacak" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fatih Altaylı'nın ise Hülya Avşar'dan önce programına konuk aldığı Meryem Uzerli'ye "Hülya Avşar seni görünce kıskançlıktan çatlayacak" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

O anları da bu içeriğimizden görebilirsiniz:

Fatih Altaylı'nın kıskançlık konusunda adeta nokta atışı bir öngörüde bulunduğu konuşulurken tüm oklar Hülya Avşar'a çevrilmiş durumdaydı.

Fatih Altaylı'nın kıskançlık konusunda adeta nokta atışı bir öngörüde bulunduğu konuşulurken tüm oklar Hülya Avşar'a çevrilmiş durumdaydı.

Bu konunun sosyal medyada epey büyümesinin ardından Hülya Avşar'dan ilk kez açıklama geldi. Eleştirilere yönelik tam bir cevap vermeyen Avşar'ın tepki gösterenlere karşı küçükseyici bir ifade takınması da dikkatlerden kaçmadı.

Bu konunun sosyal medyada epey büyümesinin ardından Hülya Avşar'dan ilk kez açıklama geldi. Eleştirilere yönelik tam bir cevap vermeyen Avşar'ın tepki gösterenlere karşı küçükseyici bir ifade takınması da dikkatlerden kaçmadı.
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Instagram hesabından paylaşım yaparak Meryem Uzerli'yi kıskanmadığını aksine bayıldığını dile getiren Hülya Avşar'ın paylaşımı da çok konuşulacak gibi duruyor.

Instagram hesabından paylaşım yaparak Meryem Uzerli'yi kıskanmadığını aksine bayıldığını dile getiren Hülya Avşar'ın paylaşımı da çok konuşulacak gibi duruyor.

Sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi de merak ediyoruz. Yorumlarda buluşalım...

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