Fatih Altaylı Öngördü: Meryem Uzerli'yi Kıskandığı Söylenen Hülya Avşar'dan Gelen Açıklama Tatmin Etmedi!
Fatih Altaylı Öngördü: Meryem Uzerli'yi Kıskandığı Söylenen Hülya Avşar'dan Gelen Açıklama Tatmin Etmedi!
Fatih Altaylı'nın programına konuk aldığı Meryem Uzerli'ye 'Hülya Avşar seni görünce kıskançlıktan çatlayacak' demesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Hülya Avşar hakkında nokta atışı bir tespitte bulundu
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Rol aldığı her yapımla dikkatleri üzerine çeken Meryem Uzerli geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın programına konuk olmuştu.
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Uzerli'ye yersiz evlilik soruları yönelten Hülya Avşar sosyal medyada kullanıcılar tarafından epey eleştiri almıştı.
Fatih Altaylı'nın ise Hülya Avşar'dan önce programına konuk aldığı Meryem Uzerli'ye "Hülya Avşar seni görünce kıskançlıktan çatlayacak" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Fatih Altaylı'nın kıskançlık konusunda adeta nokta atışı bir öngörüde bulunduğu konuşulurken tüm oklar Hülya Avşar'a çevrilmiş durumdaydı.
Bu konunun sosyal medyada epey büyümesinin ardından Hülya Avşar'dan ilk kez açıklama geldi. Eleştirilere yönelik tam bir cevap vermeyen Avşar'ın tepki gösterenlere karşı küçükseyici bir ifade takınması da dikkatlerden kaçmadı.
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Instagram hesabından paylaşım yaparak Meryem Uzerli'yi kıskanmadığını aksine bayıldığını dile getiren Hülya Avşar'ın paylaşımı da çok konuşulacak gibi duruyor.
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