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Fatih Altaylı Programına Konuk Olan Meryem Uzerli'ye Hülya Avşar Hakkında Nokta Atışı Bir Öngörü'de Bulunmuş

Fatih Altaylı Programına Konuk Olan Meryem Uzerli'ye Hülya Avşar Hakkında Nokta Atışı Bir Öngörü'de Bulunmuş

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 12:32

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Geçtiğimiz günlerde Meryem Uzerli, Hülya Avşar'ın programına katılmış programda Hülya Avşar'ın kendisine 'Seninle neden evlenmediler?' demesi izleyenlerin sinirlerini bozmuştu. Meryem Uzerli soruya tüm olgunluğuyla yanıt verse de Hülya Avşar'a tepkiler gecikmedi.

Sizinle burada paylaşmıştık;

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Hülya Avşar'ın programından önce Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Meryem Uzerli'nin Altaylı ile yaşadığı diyalog sosyal medyada viral oldu.

Hülya Avşar'ın programından önce Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Meryem Uzerli'nin Altaylı ile yaşadığı diyalog sosyal medyada viral oldu.

Uzerli'nin Hülya Avşar'ın programına konuk olacağını öğrenen Fatih Altaylı'nın "Hülya Avşar seni görünce kıskançlıktan çatlayacak." diyerek bir öngörüde bulunması, izleyenleri şaşırttı.

Uzerli'nin Hülya Avşar'ın programına konuk olacağını öğrenen Fatih Altaylı'nın "Hülya Avşar seni görünce kıskançlıktan çatlayacak." diyerek bir öngörüde bulunması, izleyenleri şaşırttı.

İşte o anlar;

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