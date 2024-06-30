Fatih Altaylı Programına Konuk Olan Meryem Uzerli'ye Hülya Avşar Hakkında Nokta Atışı Bir Öngörü'de Bulunmuş

Geçtiğimiz günlerde Meryem Uzerli, Hülya Avşar'ın programına katılmış programda Hülya Avşar'ın kendisine 'Seninle neden evlenmediler?' demesi izleyenlerin sinirlerini bozmuştu. Meryem Uzerli soruya tüm olgunluğuyla yanıt verse de Hülya Avşar'a tepkiler gecikmedi.
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Hülya Avşar'ın programından önce Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Meryem Uzerli'nin Altaylı ile yaşadığı diyalog sosyal medyada viral oldu.
Uzerli'nin Hülya Avşar'ın programına konuk olacağını öğrenen Fatih Altaylı'nın "Hülya Avşar seni görünce kıskançlıktan çatlayacak." diyerek bir öngörüde bulunması, izleyenleri şaşırttı.
İşte o anlar;
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