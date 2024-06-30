Fatih Altaylı Programına Konuk Olan Meryem Uzerli'ye Hülya Avşar Hakkında Nokta Atışı Bir Öngörü'de Bulunmuş

Geçtiğimiz günlerde Meryem Uzerli, Hülya Avşar'ın programına katılmış programda Hülya Avşar'ın kendisine 'Seninle neden evlenmediler?' demesi izleyenlerin sinirlerini bozmuştu. Meryem Uzerli soruya tüm olgunluğuyla yanıt verse de Hülya Avşar'a tepkiler gecikmedi.