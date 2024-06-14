Görüş Bildir
Haberler
Video
Miley Kalk Büyüğün Geldi! Ajda Pekkan'ın Stadyum Konserinde Seslendirdiği Miley Cyrus Şarkısı Beğeni Topladı

Miley Kalk Büyüğün Geldi! Ajda Pekkan'ın Stadyum Konserinde Seslendirdiği Miley Cyrus Şarkısı Beğeni Topladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 20:18

İçerik Devam Ediyor

Pop müziğin efsanesi Ajda Pekkan kariyerinin ilk stadyum konserini verdi. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen konsere binlerce kişi katıldı. Cem Adrian'dan Selda Bağcan'a, Nilüfer'den Mabel Matiz'e birçok ünlü ismin kendisine eşlik ettiği eşsiz konser ile Pekkan, 60 yıllık hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@beelif6/video...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Süperstar konserinde, Miley Cyrus'un Flowers şarkısını da seslendirdi.

Süperstar konserinde, Miley Cyrus'un Flowers şarkısını da seslendirdi.

Bambaşka Biri şarkısıyla mashup yaptığı performansı, yine kendine hayran bıraktı.

Bambaşka Biri şarkısıyla mashup yaptığı performansı, yine kendine hayran bıraktı.

İşte o performans;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın