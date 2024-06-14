Miley Kalk Büyüğün Geldi! Ajda Pekkan'ın Stadyum Konserinde Seslendirdiği Miley Cyrus Şarkısı Beğeni Topladı

Pop müziğin efsanesi Ajda Pekkan kariyerinin ilk stadyum konserini verdi. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen konsere binlerce kişi katıldı. Cem Adrian'dan Selda Bağcan'a, Nilüfer'den Mabel Matiz'e birçok ünlü ismin kendisine eşlik ettiği eşsiz konser ile Pekkan, 60 yıllık hayalini gerçekleştirmiş oldu.