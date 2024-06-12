Resepsiyonist Müjdat Gezeni Aldatıyor Sanmış: Perran Kutman'ın Eşiyle Gittiği Otelde Yaşadığı Güldüren Anı

New York'ta Markete Giren Dev Farenin Görüntüsü Gündem Oldu: 'Usta Splinter Sen misin?

Kenan Doğulu'nun Biricik Eşi Beren Saat'e Aşkını Tarif Ettiği Anlar "Böyle Erkekler Var mı Ya?" Dedirtti