Resepsiyonist Müjdat Gezeni Aldatıyor Sanmış: Perran Kutman'ın Eşiyle Gittiği Otelde Yaşadığı Güldüren Anı

Usta sanatçılar Perran Kutman ve Müjdat Gezen'in dostluğu uzun yıllara dayanıyor bildiğiniz üzere. İkili Müjdat Gezen'in programında bir araya geldi. Kahkahaların havada uçuştuğu programda iki dost sayısız anı paylaştı.
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Birçok projede birlikte yer aldıkları için evli zannedilen Perran Kutman ve Müjdat Gezen'in başına pek çok güldüren olay gelmiş.
Perran Kutman, eşiyle gittiği bir otelde resepsiyonistin Müjdat Gezen'i aldatıyor zannetmesiyle yaşadığı diyaloğu anlattı.
İşte o anı;
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