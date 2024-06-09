Çarli Şu Anda Nerede ve Ne Yapıyor? İlker Aksum Çarli ile Yaşadığı Güldüren Set Anısını Anlattı

2000'li yılların popüler televizyon kültürüne damga vuran bir dizi olan Çarli, o dönemin en çok beğenilen yapımlarından biriydi. Bir maymunun başrolde olduğu bu dizi, adeta bir fenomen haline gelmişti. Çarli, televizyon tarihinde unutulmaz bir iz bırakarak, izleyenlerin hafızalarında derin bir yer edindi.
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Dizinin yıldızlarından biri olan İlker Aksum, katıldığı bir programda Çarli'nin şu anda Fransa'da yaşadığını ve iki çocuğu olduğunu söyledi.
Ayrıca Çarli ile sette yaşadıkları anılarla da hem güldürdü hem izleyenleri o günlere götürdü.
İşte o anı;
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