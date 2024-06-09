Çarli Şu Anda Nerede ve Ne Yapıyor? İlker Aksum Çarli ile Yaşadığı Güldüren Set Anısını Anlattı

2000'li yılların popüler televizyon kültürüne damga vuran bir dizi olan Çarli, o dönemin en çok beğenilen yapımlarından biriydi. Bir maymunun başrolde olduğu bu dizi, adeta bir fenomen haline gelmişti. Çarli, televizyon tarihinde unutulmaz bir iz bırakarak, izleyenlerin hafızalarında derin bir yer edindi.