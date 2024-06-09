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Çarli Şu Anda Nerede ve Ne Yapıyor? İlker Aksum Çarli ile Yaşadığı Güldüren Set Anısını Anlattı

Çarli Şu Anda Nerede ve Ne Yapıyor? İlker Aksum Çarli ile Yaşadığı Güldüren Set Anısını Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 21:57

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2000'li yılların popüler televizyon kültürüne damga vuran bir dizi olan Çarli, o dönemin en çok beğenilen yapımlarından biriydi.  Bir maymunun başrolde olduğu bu dizi, adeta bir fenomen haline gelmişti. Çarli, televizyon tarihinde unutulmaz bir iz bırakarak, izleyenlerin hafızalarında derin bir yer edindi.

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Dizinin yıldızlarından biri olan İlker Aksum, katıldığı bir programda Çarli'nin şu anda Fransa'da yaşadığını ve iki çocuğu olduğunu söyledi.

Dizinin yıldızlarından biri olan İlker Aksum, katıldığı bir programda Çarli'nin şu anda Fransa'da yaşadığını ve iki çocuğu olduğunu söyledi.

Ayrıca Çarli ile sette yaşadıkları anılarla da hem güldürdü hem izleyenleri o günlere götürdü.

Ayrıca Çarli ile sette yaşadıkları anılarla da hem güldürdü hem izleyenleri o günlere götürdü.

İşte o anı;

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