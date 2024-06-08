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Video İçin Atın Üstünde Şampanya Patlatan İki Arkadaş Atlar Sesten Ürkünce Felaketin Eşiğinden Döndü

Video İçin Atın Üstünde Şampanya Patlatan İki Arkadaş Atlar Sesten Ürkünce Felaketin Eşiğinden Döndü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 20:50

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Sosyal medya platformları artık günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Bu platformlarda beğeni almak, birçok kişi için önemli bir hedef haline gelmiş durumda ve bu hedefe ulaşmak için birbirinden ilginç yöntemler denemekten kaçınılmıyor.

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İki kadın atın üstünde şampanya patlattıkları bir video çekmek istedi.

İki kadın atın üstünde şampanya patlattıkları bir video çekmek istedi.

Fakat atlar şampanyanın sesinden ürkünce ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Fakat atlar şampanyanın sesinden ürkünce ortalık bir anda savaş alanına döndü.

İşte o video;

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