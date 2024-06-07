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Yetkililer Özür Diledi: Çin'in En Yüksek Şelalesi Yuntai Dağı Şelalesi'ne Borudan Su Verildiği Ortaya Çıktı

Yetkililer Özür Diledi: Çin'in En Yüksek Şelalesi Yuntai Dağı Şelalesi'ne Borudan Su Verildiği Ortaya Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 23:50

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Çin, genellikle taklit ve sahte ürünlerin ana kaynağı olarak bilinir. Fakat bu sefer sahtelikte çığır açtıkları bir haberle gündeme geldiler.

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Her yıl yüzlerce turist ağırlayan ve Çin'in en yüksel şelalesi olarak bilinen 324 metre yüksekliğindeki Yuntai Dağı Şelalesi'ne borular yardımıyla su verildiği ortaya çıktı.

Her yıl yüzlerce turist ağırlayan ve Çin'in en yüksel şelalesi olarak bilinen 324 metre yüksekliğindeki Yuntai Dağı Şelalesi'ne borular yardımıyla su verildiği ortaya çıktı.

Kurak mevsimde birazcık iyileştirme yapmak için böyle bir yöntem denediklerini söyleyen yetkililere ülke halkından da doğal alana saygı göstermedikleri için tepki geldi.

Kurak mevsimde birazcık iyileştirme yapmak için böyle bir yöntem denediklerini söyleyen yetkililere ülke halkından da doğal alana saygı göstermedikleri için tepki geldi.

İşte o şelale;

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