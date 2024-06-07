Ortalık Savaş Alanına Döndü: Evlilik Teklifi Sırasında Havai Fişek Etrafa Saçılınca Ateş Kadına İsabet Etti

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7o0FK...
Sosyal medya platformları, birbirinden yaratıcı ve dikkat çekici evlilik tekliflerinin sergilendiği bir vitrin haline geldi. Farklı konseptlerde, özgün ve unutulmaz anların paylaşıldığı bu mecralar, evlilik teklifi trendlerinin belirlendiği yerlerden biri. Her biri bir diğerinden ilgi çekici bu teklifler sırasında ilginç anlarda yaşanabiliyor.
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Bir evlilik teklifi sırasında havai fişekler kontrolden çıkınca ortalık bir anda savaş alanına döndü.
Etrafa saçılan fişeklerden biri evlilik teklifi alan kadına isabet etti.
İşte o anlar;
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