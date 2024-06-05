İzin Alınmamış! Deprem Kabini Üreten Bir Firma Yıkımı Gerçekleştirlecek Olan Bir Binada 'İnsanlı Deney' Yaptı

'Bu alanda yıkımı biz yapıyoruz ama bilgimiz dışında bazı olaylar oldu. İstanbul’dan gelen bir ekip deprem ile bir kabin üretiyor ve kabini denemek için buraya getirmişler. 3 tane kabin yerleştirmişler. Depreme karşı dayanıklı diye test yapıyorlar. Bu konuyla alakalı bilgim yok zaten böyle bir şeyden haberim olsa izin vermezdim. Bu işlem benim bilgim dışında oldu. Kendileri konuyla ilgili testi daha önce dışarıda yaptıklarını normal insan değil de maket koyarak daha fazlasını test ettiklerini söyleyerek burada böyle bir işlem yapmışlar. Bu işlem normalde benim bilgim dışında, kesinlikle böyle bir şey den bilgim yok, buna izin vermezdim. Hukuksal süreç için avukatlarımız işlem başlatıyorlar. Biz normalde binayı komple kontrol ediyoruz. Binanın içinde hiçbir şey yoktu. Deprem kabinleri vardı ama kilitliydi. Kilitli olduğu için içerisinde insan olabileceğini düşünmedik.'