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İzin Alınmamış! Deprem Kabini Üreten Bir Firma Yıkımı Gerçekleştirlecek Olan Bir Binada 'İnsanlı Deney' Yaptı

İzin Alınmamış! Deprem Kabini Üreten Bir Firma Yıkımı Gerçekleştirlecek Olan Bir Binada 'İnsanlı Deney' Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 16:35

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6 Şubat depreminin ardından, deprem kabinleri üzerine yapılan çalışmalara ağırlık verildi.ç 11 ilimiz etkileyen depremin ardından bu ürün tüm ülkenin de dikkatini çekti.

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Deprem kabinleri üreten bir firma, kabinlerini yıkımı gerçekleştirilecek olan bir binada denemek istedi.

Deprem kabinleri üreten bir firma, kabinlerini yıkımı gerçekleştirilecek olan bir binada denemek istedi.

Yıkımı gerçekleştirecek olan firmaya bilgi verilmeden gerçekleştirilen bu deneyde, kabinin içinden insan olduğunu gören şantiye şefi, hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Yıkımı gerçekleştirecek olan firmaya bilgi verilmeden gerçekleştirilen bu deneyde, kabinin içinden insan olduğunu gören şantiye şefi, hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

“Kilitli olduğu için içerisinde insan olabileceğini düşünmedik.” diyen şantiye şefi Osman Karslı durumla ilgili açıklama yaptı.

“Kilitli olduğu için içerisinde insan olabileceğini düşünmedik.” diyen şantiye şefi Osman Karslı durumla ilgili açıklama yaptı.

 'Bu alanda yıkımı biz yapıyoruz ama bilgimiz dışında bazı olaylar oldu. İstanbul’dan gelen bir ekip deprem ile bir kabin üretiyor ve kabini denemek için buraya getirmişler. 3 tane kabin yerleştirmişler. Depreme karşı dayanıklı diye test yapıyorlar. Bu konuyla alakalı bilgim yok zaten böyle bir şeyden haberim olsa izin vermezdim. Bu işlem benim bilgim dışında oldu. Kendileri konuyla ilgili testi daha önce dışarıda yaptıklarını normal insan değil de maket koyarak daha fazlasını test ettiklerini söyleyerek burada böyle bir işlem yapmışlar. Bu işlem normalde benim bilgim dışında, kesinlikle böyle bir şey den bilgim yok, buna izin vermezdim. Hukuksal süreç için avukatlarımız işlem başlatıyorlar. Biz normalde binayı komple kontrol ediyoruz. Binanın içinde hiçbir şey yoktu. Deprem kabinleri vardı ama kilitliydi. Kilitli olduğu için içerisinde insan olabileceğini düşünmedik.' 

İşte o deneme;

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