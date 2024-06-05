İzin Alınmamış! Deprem Kabini Üreten Bir Firma Yıkımı Gerçekleştirlecek Olan Bir Binada 'İnsanlı Deney' Yaptı

6 Şubat depreminin ardından, deprem kabinleri üzerine yapılan çalışmalara ağırlık verildi.ç 11 ilimiz etkileyen depremin ardından bu ürün tüm ülkenin de dikkatini çekti.
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Deprem kabinleri üreten bir firma, kabinlerini yıkımı gerçekleştirilecek olan bir binada denemek istedi.
Yıkımı gerçekleştirecek olan firmaya bilgi verilmeden gerçekleştirilen bu deneyde, kabinin içinden insan olduğunu gören şantiye şefi, hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.
“Kilitli olduğu için içerisinde insan olabileceğini düşünmedik.” diyen şantiye şefi Osman Karslı durumla ilgili açıklama yaptı.
İşte o deneme;
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