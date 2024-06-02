Saatlerce Kutuda Yolculuk Yapmış: Fransa Tatilinden Dönen İngiliz Ailenin Aracından Bir Sığınmacı Çıktı

Kaçak göçmenler günümüzde pek çok ülkenin sorunu. Bu sebeple, bu konudaki gerekli önlemler birçok ülke tarafından daha da sıkılaştırıldı. Bu da ülkeden ayrılmak isteyenleri, ilginç yollar denemeye yönlendirdi.
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İngiliz bir aile, Fransa'daki tatillerinin ardından evlerine döndüklerinde, otomobillerinin üstünden garip bir ses geldiğini fark etti.
Ekiplerden yardım isteyen ailenin aracının üstünden Afrikalı bir sığınmacı çıktı.
İşte o görüntüler;
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