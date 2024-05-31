Olması Gereken Yapılmış: Hindistan'da Bir Turisti Taciz Eden 3 Şahıs Tutuklanarak Sosyal Medyada İfşa Edildi

Hindistan'ın Jaipur şehrinde bulunan Daleroxsu Nahargarh Kalesi'ni gezen bir turist, 3 kişinin tacizine uğramış, o anlar kamerasına yansımıştı.
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Bu olayın ardından 3 genç tutuklandı ve sosyal medyada ifşa edildi.
3 gencin tutuklandıklara ana ait görüntüler “Sevgili Dale Philip, Daleroxsu Nahargarh Kalesi gezisi sırasında yaşadığınız rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Bu kişiler hakkında gerekli işlem başlatıldı.” notuyla paylaşıldı.
İşte o video;
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