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Olması Gereken Yapılmış: Hindistan'da Bir Turisti Taciz Eden 3 Şahıs Tutuklanarak Sosyal Medyada İfşa Edildi

Olması Gereken Yapılmış: Hindistan'da Bir Turisti Taciz Eden 3 Şahıs Tutuklanarak Sosyal Medyada İfşa Edildi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 20:17

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Hindistan'ın Jaipur şehrinde bulunan Daleroxsu Nahargarh Kalesi'ni gezen bir turist, 3 kişinin tacizine uğramış, o anlar kamerasına yansımıştı.

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Bu olayın ardından 3 genç tutuklandı ve sosyal medyada ifşa edildi.

Bu olayın ardından 3 genç tutuklandı ve sosyal medyada ifşa edildi.

3 gencin tutuklandıklara ana ait görüntüler “Sevgili Dale Philip, Daleroxsu Nahargarh Kalesi gezisi sırasında yaşadığınız rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Bu kişiler hakkında gerekli işlem başlatıldı.” notuyla paylaşıldı.

3 gencin tutuklandıklara ana ait görüntüler “Sevgili Dale Philip, Daleroxsu Nahargarh Kalesi gezisi sırasında yaşadığınız rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Bu kişiler hakkında gerekli işlem başlatıldı.” notuyla paylaşıldı.

İşte o video;

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