Seyahate Çıkmak İçin Beklediği Sırada Yanına Gelen Polonyalı Kadının Teklifiyle Neye Uğradığını Şaşıran Türk

Kaynak: https://www.instagram.com/comeonumut/
Son dönemde, özellikle gençler yurt dışında yaşam fırsatlarını değerlendirmeye çalışıyor. Yeni bir ülkede hayat kurmanın heyecanı ve bilinmeyenin verdiği merakla, gençler farklı yaşam olanaklarını keşfetmek için çeşitli yollar araştırıyor.
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Bir genç çıkacağı bir yolculuk için beklerken yanına gelen Polonyalı bir kadından hiç beklemediği bir teklif aldı.
Teklifi reddeden gencin videosuna "Avrupa pasaportunu kaçırdın." yorumları yapıldı.
İşte o anlar;
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