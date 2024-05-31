Seyahate Çıkmak İçin Beklediği Sırada Yanına Gelen Polonyalı Kadının Teklifiyle Neye Uğradığını Şaşıran Türk

ABD’de Otonom Sistemiyle Hizmete Başlayan Sürücüsüz Araçları Deneyen İkili Viral Oldu

Yeni Moda Lokma Dağıtmak Oldu: Derslerini Geçen Öğrenciler Hayır Lokması Dağıttı

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