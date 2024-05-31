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Seyahate Çıkmak İçin Beklediği Sırada Yanına Gelen Polonyalı Kadının Teklifiyle Neye Uğradığını Şaşıran Türk

Seyahate Çıkmak İçin Beklediği Sırada Yanına Gelen Polonyalı Kadının Teklifiyle Neye Uğradığını Şaşıran Türk

Penny
Penny - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 17:48 Son Güncelleme: 31.05.2024 - 17:53

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Son dönemde, özellikle gençler yurt dışında yaşam fırsatlarını değerlendirmeye çalışıyor. Yeni bir ülkede hayat kurmanın heyecanı ve bilinmeyenin verdiği merakla, gençler farklı yaşam olanaklarını keşfetmek için çeşitli yollar araştırıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/comeonumut/
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Bir genç çıkacağı bir yolculuk için beklerken yanına gelen Polonyalı bir kadından hiç beklemediği bir teklif aldı.

Bir genç çıkacağı bir yolculuk için beklerken yanına gelen Polonyalı bir kadından hiç beklemediği bir teklif aldı.

Teklifi reddeden gencin videosuna "Avrupa pasaportunu kaçırdın." yorumları yapıldı.

Teklifi reddeden gencin videosuna "Avrupa pasaportunu kaçırdın." yorumları yapıldı.

İşte o anlar;

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