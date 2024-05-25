Sahiplenilerek Yurt Dışına Yerleşen Bir Kangalın Sadece Kahvaltıda Yediklerini Görünce Şoke Olacaksınız

Ülkemizdeki gıda fiyatlarındaki artış, et tüketim oranlarını olumsuz etkiledi. Fiyatların yükselmesi, etin sofralarımızdaki yerini azalttı ve bu durum, beslenme alışkanlıklarımızı da derinden etkiledi. Et, protein kaynağı olarak önemli bir besin maddesi olmasına rağmen, artan maliyetler nedeniyle tüketimi giderek azalıyor. Bu durum, halk sağlığı açısından da endişe verici bir durum oluşturuyor.