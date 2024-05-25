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Sahiplenilerek Yurt Dışına Yerleşen Bir Kangalın Sadece Kahvaltıda Yediklerini Görünce Şoke Olacaksınız

Sahiplenilerek Yurt Dışına Yerleşen Bir Kangalın Sadece Kahvaltıda Yediklerini Görünce Şoke Olacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 19:38

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Ülkemizdeki gıda fiyatlarındaki artış, et tüketim oranlarını olumsuz etkiledi. Fiyatların yükselmesi, etin sofralarımızdaki yerini azalttı ve bu durum, beslenme alışkanlıklarımızı da derinden etkiledi. Et, protein kaynağı olarak önemli bir besin maddesi olmasına rağmen, artan maliyetler nedeniyle tüketimi giderek azalıyor. Bu durum, halk sağlığı açısından da endişe verici bir durum oluşturuyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C7B4YfFCv_h/
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Türkiye'den bir kangal köpeği sahiplenen bir kadın, köpeğinin kahvaltıda yediği yemekleri paylaştı.

Türkiye'den bir kangal köpeği sahiplenen bir kadın, köpeğinin kahvaltıda yediği yemekleri paylaştı.

Kahvaltıda yediği et miktarı, ülkemizdeki et tüketimi üzerine düşündürünce videoya güldüren yorumlar geldi.

Kahvaltıda yediği et miktarı, ülkemizdeki et tüketimi üzerine düşündürünce videoya güldüren yorumlar geldi.

İşte o kahvaltı;

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