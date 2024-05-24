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Bu Sefer Hedef Erkekler Değil Kediler: "Mimarisi İçin Türkiye'ye Geldim" Diyen Bir Turist Kedileri Paylaştı

Bu Sefer Hedef Erkekler Değil Kediler: "Mimarisi İçin Türkiye'ye Geldim" Diyen Bir Turist Kedileri Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 21:19 Son Güncelleme: 24.05.2024 - 21:20

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Türkiye'deki sokak kedileri son dönemde tüm dünyanın dilinde bildiğiniz üzere. Hatta sadece sokakta özgürce gezen ve beslenen kedileri görmek için ülkemize gelmek isteyenler bile var.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@bunga_lantera...
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Bir turist "Mimarisini görmek için Türkiye'ye" geldim notuyla, ülkemizdeki erkeklerin görüntülerinin paylaşıldığı akıma kedilerle dahil oldu.

Bir turist "Mimarisini görmek için Türkiye'ye" geldim notuyla, ülkemizdeki erkeklerin görüntülerinin paylaşıldığı akıma kedilerle dahil oldu.

"Catstanbul" notuyla paylaştığı o video hem bizim hem de videoyu yurt dışından izleyenlerin kalplerini ısıttı.

"Catstanbul" notuyla paylaştığı o video hem bizim hem de videoyu yurt dışından izleyenlerin kalplerini ısıttı.

İşte o video;

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