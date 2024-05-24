Bu Sefer Hedef Erkekler Değil Kediler: "Mimarisi İçin Türkiye'ye Geldim" Diyen Bir Turist Kedileri Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@bunga_lantera...
Türkiye'deki sokak kedileri son dönemde tüm dünyanın dilinde bildiğiniz üzere. Hatta sadece sokakta özgürce gezen ve beslenen kedileri görmek için ülkemize gelmek isteyenler bile var.
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Bir turist "Mimarisini görmek için Türkiye'ye" geldim notuyla, ülkemizdeki erkeklerin görüntülerinin paylaşıldığı akıma kedilerle dahil oldu.
"Catstanbul" notuyla paylaştığı o video hem bizim hem de videoyu yurt dışından izleyenlerin kalplerini ısıttı.
İşte o video;
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