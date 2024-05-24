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Şarkıcı Hatice Çok Tartışılan Sokak Hayvanları Yasasına Köpek Taklidi Yaparak Tepki Gösterdi

Şarkıcı Hatice Çok Tartışılan Sokak Hayvanları Yasasına Köpek Taklidi Yaparak Tepki Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 19:53

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30 gün içinde sahiplenilmeyen hayvanların uyutulmasıyla yasa tüm ülkenin gündemine oturdu bildiğiniz üzere. Başta hayvanseverler olmak üzere pek çok kişi bu çözümü doğru bulmadı.

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Haycanseverliği ile tanınan şarkıcı Hatice de bu yasaya tepkisini köpek taklidi yaparak gösterdi.

Haycanseverliği ile tanınan şarkıcı Hatice de bu yasaya tepkisini köpek taklidi yaparak gösterdi.

Bir kafede, köpek taklidi yaparak yiyecek istediği anları "Daha ne kadar açıklayıcı olabilirim, doyurmak yerine öldürmek neden?" notuyla paylaştı.

Bir kafede, köpek taklidi yaparak yiyecek istediği anları "Daha ne kadar açıklayıcı olabilirim, doyurmak yerine öldürmek neden?" notuyla paylaştı.

İşte o taklit;

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