HAYTAP Yetkilisi Köpekleri Uyutma Kararı ile İlgili Konuştu: “Biz de Sürüler Halinde Gezmelerini İstemiyoruz”

AK Parti'nin henüz taslak halinde olan 30 gün içnde sahiplenilmeyen sokak hayvanlarını uyutma ile ilgili projesi, başta hayvanseverler olmak üzere pek çok kişiden tepki gördü bildiğiniz üzere.
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Haytap Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şenpolat, bu konuda geçmişta yapılan hataları ve günümüzde yapılabilecekleri anlattı.
20 yıl önce kısırlaştırmaya ve üretim çiftliklerini denetlemeye bütçe ayırılabilirdi diyen Şenpolat, yetkililerin görevlerini yapmak istemedikleri için sorumluluktan kaçtığını belirtti.
İşte o açıklama;
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Amcanın maması kesilecek herhalde.