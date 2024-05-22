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Yaralananlar Olmuş: Rapçi Blok3 Konserinde Problem Çıkaran Grubu Sakinleştiremeyince Sahneyi Terk Etti

Yaralananlar Olmuş: Rapçi Blok3 Konserinde Problem Çıkaran Grubu Sakinleştiremeyince Sahneyi Terk Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 23:12

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Son dönemde rap dünyasının öne çıkan isimlerinden biri Blok3. Hem çalkantılı aşk hayatıyla hem de müziğiyle sık sık gündeme geliyor. Blok3, konserinde tatsız bir olay yaşadı.

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Blok3, konser sırasında seyirciler arasında kavga çıktığı ve yaralananlar olduğu için şarkısını durdurup uyarılarda bulundu.

Blok3, konser sırasında seyirciler arasında kavga çıktığı ve yaralananlar olduğu için şarkısını durdurup uyarılarda bulundu.

Seyircileri sakinleştiremeyince "Böyle bir eğlenme şekli yok." dedi ve sahneyi terk etti.

Seyircileri sakinleştiremeyince "Böyle bir eğlenme şekli yok." dedi ve sahneyi terk etti.

Hayatında ilk kez sahneyi terk eden Blok3'ün ardından, yuhalama sesleri duyuldu.

Hayatında ilk kez sahneyi terk eden Blok3'ün ardından, yuhalama sesleri duyuldu.

İşte o anlar;

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