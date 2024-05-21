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Cemil Olabilir mi Cemil? Kötü Kedi Şerafettin'in Çizeri Bülent Üstün O Meşhur Röportajın Arka Planını Anlattı

Cemil Olabilir mi Cemil? Kötü Kedi Şerafettin'in Çizeri Bülent Üstün O Meşhur Röportajın Arka Planını Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 12:28

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Geçtiğimiz günerde Ahsen TV'nin 'İblisin cenneti adı nedir?' sorusuna gelen ilginç cevap sosyal medyada viral olmuştu hatırlarsanız. O cevabın sahibinin, Kötü Kedi Şerafettin'in çizeri Bülent Üstün olduğu ortaya çıkınca da kendisini tanımayanlar büyük bir şaşkınlık yaşamıştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C7Mo9toIIIa/
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Bülent Üstün, katıldığı bir programda röportajın arka planını anlattı.

Bülent Üstün, katıldığı bir programda röportajın arka planını anlattı.

Aslında İmam Hatip mezunu olduğu için sorunun cevabını bildiğini halde soruyu bu şekilde yanıtladığı ortaya çıkınca, izleyenleri bir kere daha güldürdü.

Aslında İmam Hatip mezunu olduğu için sorunun cevabını bildiğini halde soruyu bu şekilde yanıtladığı ortaya çıkınca, izleyenleri bir kere daha güldürdü.

İşte o video;

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