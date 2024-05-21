Cemil Olabilir mi Cemil? Kötü Kedi Şerafettin'in Çizeri Bülent Üstün O Meşhur Röportajın Arka Planını Anlattı

Dans Ederken Kendini Paralayan Selen Görgüzel'in Eleştirilere Karşı Yaptığı Klişe Savunma Dillere Fena Düştü!

Amerika'da Asker Olan Bir Türk Kadın Buna Nasıl Karar Verdiğini ve Orduya Girmek İçin Neler Yaptığını Anlattı