Hasankeyf'te Yoga Yapan 16 İlkkan'dan Yaşı Konusunda Beyin Yakan Rıza Baba'ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Hasankeyf'te Yoga Yapan 16 İlkkan'dan Yaşı Konusunda Beyin Yakan Rıza Baba'ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım haftanın bu son gününde tweetleriyle en çok kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Başlayalım!
2. Jelibon madeni oluyor da pamuk şeker gezegeni neden olmasın?
4. Nerden biliyorsun diye sormayın...
5. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
7. Yenilmezler: "Şehir kurtarıldı" / Şehir:
8. "Hocam annem eşofmanlarımı yıkamış"
9. Önce 300 yıl sonrasını gösteren bir teknoloji bulunsun sonra bakarız.
10. Ve hayatında hiç çiçek almamış olanlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Dünyanın en güzel masalı gerçek olmuş 😻
12. 👇
13. Sen bunu hakettin Ryan 🙏
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın