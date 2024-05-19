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Hasankeyf'te Yoga Yapan 16 İlkkan'dan Yaşı Konusunda Beyin Yakan Rıza Baba'ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Hasankeyf'te Yoga Yapan 16 İlkkan'dan Yaşı Konusunda Beyin Yakan Rıza Baba'ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 18:38

Bakalım haftanın bu son gününde tweetleriyle en çok kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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1. Başlayalım!

1. Başlayalım!

2. Jelibon madeni oluyor da pamuk şeker gezegeni neden olmasın?

2. Jelibon madeni oluyor da pamuk şeker gezegeni neden olmasın?

3. Herkesin en az bir kere yaşadığı o mistik an;

4. Nerden biliyorsun diye sormayın...

4. Nerden biliyorsun diye sormayın...

5. 👇

5. 👇
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6. Benjamin Button dediğin;

7. Yenilmezler: "Şehir kurtarıldı" / Şehir:

7. Yenilmezler: "Şehir kurtarıldı" / Şehir:

8. "Hocam annem eşofmanlarımı yıkamış"

8. "Hocam annem eşofmanlarımı yıkamış"

9. Önce 300 yıl sonrasını gösteren bir teknoloji bulunsun sonra bakarız.

9. Önce 300 yıl sonrasını gösteren bir teknoloji bulunsun sonra bakarız.

10. Ve hayatında hiç çiçek almamış olanlar...

10. Ve hayatında hiç çiçek almamış olanlar...
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11. Dünyanın en güzel masalı gerçek olmuş 😻

11. Dünyanın en güzel masalı gerçek olmuş 😻

12. 👇

12. 👇

13. Sen bunu hakettin Ryan 🙏

13. Sen bunu hakettin Ryan 🙏

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