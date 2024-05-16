Yapay Zekayı da Bozduk: Bir Kullanıcı Yapay Zekayı 2+2'nin 5 Olduğuna İkna Etti

Yapay zeka gündelik hayatımıza giren en yeni teknolojilerden biri. Bu yeni teknoloji birbirinden faydalı işler için kullanıldığı gibi sadece eğlence amaçlı da kullanılıyor ve insanlar deneme yöntemiyle bu yeni sisteme adapte olmaya çalışıyor.
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Bir kullanıcısı yoğun çabaları sonucu yapay zekayı 2+2'nin 5 olduğuna ika etti.
Ortaya ise yapay zeka ve insan arasında geçen garip bir tartışma konusu çıktı.
İşte o video;
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