Görüş Bildir
Haberler
Video
Adnan, Firdevs Hamın'ın Harcadığı 140 Bin'e 'Önemli Değil' Demeyip Yatırım Yapsaydı Bugün Kaç Parası Olurdu?

Adnan, Firdevs Hamın'ın Harcadığı 140 Bin'e 'Önemli Değil' Demeyip Yatırım Yapsaydı Bugün Kaç Parası Olurdu?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 11:03

İçerik Devam Ediyor

Kült dizi Aşk-ı Memnu her birimizi Türkiye'deki gerçek zenginlik kavramıyla tanıştırmış, o lüks yalılarda nasıl bir günlük yalamın olduğunu göstermişti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6DSBi...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Dizinin bir sahnesinde Firdevs Hanım, Adnan Bey'in kredi kartıyla 140 bin TL'lik bir alışveriş yapmış, banka Adnan Bey'i arayarak harcama hakkında bilgisi olup olmadığını teyit etmişti.

Dizinin bir sahnesinde Firdevs Hanım, Adnan Bey'in kredi kartıyla 140 bin TL'lik bir alışveriş yapmış, banka Adnan Bey'i arayarak harcama hakkında bilgisi olup olmadığını teyit etmişti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Adnan Bey'in o gün 'önemli değil' diyerek geçiştirdiği bu miktarı önemseyip yatırım yapsaydı, bugün kaç parası olabileceğini hesapladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Adnan Bey'in o gün 'önemli değil' diyerek geçiştirdiği bu miktarı önemseyip yatırım yapsaydı, bugün kaç parası olabileceğini hesapladı.

Ortaya ise can sıkan bir sonuç çıktı.

Ortaya ise can sıkan bir sonuç çıktı.

İşte o hesaplama;

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın