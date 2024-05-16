Adnan, Firdevs Hamın'ın Harcadığı 140 Bin'e 'Önemli Değil' Demeyip Yatırım Yapsaydı Bugün Kaç Parası Olurdu?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6DSBi...
Kült dizi Aşk-ı Memnu her birimizi Türkiye'deki gerçek zenginlik kavramıyla tanıştırmış, o lüks yalılarda nasıl bir günlük yalamın olduğunu göstermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dizinin bir sahnesinde Firdevs Hanım, Adnan Bey'in kredi kartıyla 140 bin TL'lik bir alışveriş yapmış, banka Adnan Bey'i arayarak harcama hakkında bilgisi olup olmadığını teyit etmişti.
Bir sosyal medya kullanıcısı, Adnan Bey'in o gün 'önemli değil' diyerek geçiştirdiği bu miktarı önemseyip yatırım yapsaydı, bugün kaç parası olabileceğini hesapladı.
Ortaya ise can sıkan bir sonuç çıktı.
İşte o hesaplama;
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın