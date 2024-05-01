"İstanbul'da Denize Sıfır" Diye Paylaşılan O Muazzam Evin Asıl Görüntüsü Hayal Kırıklığına Uğrattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6T2gN...
Daha önce birçok kez, sosyal medyada büyülü bir masal diyarı gibi görünen mekanların aslında tam bir hayal kırıklığı olduğunun ortaya çıktığı videolara rastlamıştık. Özellikle turistik bölgeler için yaşanılan bu durum, sosyal medyada gördüklerimizin gerçek olmadığına dair her birimize ders oluyor.
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Geçtiğimiz günlerde, İstanbul'da 'denize sıfır' diye paylaşılan şirin bir balkonu olan yalının görüntüleri paylaşılmış, herkes o yalıya hayran kalmıştı.
Bir sosyal medya kullanıcısının çektiği video ile, yalının pek de göründüğü gibi olmadığı ortaya çıkınca birçok kişi hayal kırıklığına uğradı.
İşte o ev;
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