"İstanbul'da Denize Sıfır" Diye Paylaşılan O Muazzam Evin Asıl Görüntüsü Hayal Kırıklığına Uğrattı

Daha önce birçok kez, sosyal medyada büyülü bir masal diyarı gibi görünen mekanların aslında tam bir hayal kırıklığı olduğunun ortaya çıktığı videolara rastlamıştık. Özellikle turistik bölgeler için yaşanılan bu durum, sosyal medyada gördüklerimizin gerçek olmadığına dair her birimize ders oluyor.