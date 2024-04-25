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Siz Rahat Edebilir miydiniz? İtalya'da İçerden Dışarının Gözüktüğü ama Dışarıdan İçerinin Gözükmediği Tuvalet

Siz Rahat Edebilir miydiniz? İtalya'da İçerden Dışarının Gözüktüğü ama Dışarıdan İçerinin Gözükmediği Tuvalet

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 17:39 Son Güncelleme: 25.04.2024 - 17:45

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Turistik bölgelerde, insanların ilgisini çekebilmek adına bazen oldukça dikkat çekici ve ilginç tasarımlarla karşılaşabiliyoruz. Bu tasarımlar, çoğu zaman yaratıcı ve etkileyici olsa da bazen oldukça gereksiz görünebiliyor.

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İtalya'da dışarıdan içinin gözükmediği ama içeriden dışarının izlenebildiği umumi tuvaletin görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

İtalya'da dışarıdan içinin gözükmediği ama içeriden dışarının izlenebildiği umumi tuvaletin görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

Kimileri bu tasarımı eğlenceli ve dikkat çekici bulurken kimileri rahatsız edici olarak yorumladı.

Kimileri bu tasarımı eğlenceli ve dikkat çekici bulurken kimileri rahatsız edici olarak yorumladı.

İşte o tuvalet;

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