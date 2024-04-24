Günlerdir Haber Alınamadığı İçin Evine Vinç Yardımıyla Girilen Vatandaşın 6 Gündür Evinde Uyuduğu Öğrenildi

Bazen her birimizin aklından, günlerce ortalıktan kaybolmak geçiyordur. Bu, sadece bir kaçış düşüncesi ya da içsel bir yenilenme ve tazelenme ihtiyacının belirtisi olabilir. Fakat her ne olursa olsun, bunu gerçekleştirmek neredeyse imkansız.
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Elazığ'da bir vatandaş bunu başardı ve kendini günlerce eve kapattı.
Kendisinden haber alınamayınca evine vinçle girilen vatandaşın içerde uyuduğu ortaya çıktı.
İşte o anlar;
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