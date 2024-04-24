17 Yaşındaki Alman Genç Ev Kirası Ödemek Yerine Yıllık Sınırsız Tren Bileti Aldı ve Trende Yaşamaya Başladı

Ev ve kira fiyatlarının sürekli yükselişi ile ekonomik dengesizlikler, genç neslin geleceğini belirsiz bir hale getiriyor. Bu durum, gençlerin yaşamlarını sürdürmelerini ve gelecek planları yapmalarını zorlaştırıyor. Ekonomik dengesizliklerin ve yüksek yaşam maliyetlerinin yarattığı bu belirsizlik, gençlerin hayatlarını olumsuz yönde etkileyerek, onların geleceğini şekillendirecek önemli kararları almalarını zorlaştırıyor. Bu yüzden gençlerimiz gelecekleri ile ilgili radikal kararlar alamıyor.
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17 yaşındaki Alman genç Lasse Stolley, liseden mezun olduktan sonra, bir eve çıkıp ev kirası ödemek yerine yıllık sınırsız tren bileti aldı.
Bir şirkette yazılım geliştirici olarak çalışan genç 1,5 yıldır hayatını trende sürdürüyor.
"O gün Alplere mi, yoksa Baltık Denizi'nde yüzmeyi mi gideceğime sabahları karar veriyorum." diyen genç hayatının detaylarını paylaştı.
İşte o gencin hayatı;
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Siz böyle bir hayat yaşayabilir miydiniz?
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