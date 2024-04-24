17 Yaşındaki Alman Genç Ev Kirası Ödemek Yerine Yıllık Sınırsız Tren Bileti Aldı ve Trende Yaşamaya Başladı

Ev ve kira fiyatlarının sürekli yükselişi ile ekonomik dengesizlikler, genç neslin geleceğini belirsiz bir hale getiriyor. Bu durum, gençlerin yaşamlarını sürdürmelerini ve gelecek planları yapmalarını zorlaştırıyor. Ekonomik dengesizliklerin ve yüksek yaşam maliyetlerinin yarattığı bu belirsizlik, gençlerin hayatlarını olumsuz yönde etkileyerek, onların geleceğini şekillendirecek önemli kararları almalarını zorlaştırıyor. Bu yüzden gençlerimiz gelecekleri ile ilgili radikal kararlar alamıyor.