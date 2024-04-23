Amerika'da Bir Beyaz Yakalının Günlük Rutini “Uzun Zamandır Gördüğüm En Üzücü Video” Başlığıyla Paylaşıldı

Hayalindeki işe kavuşmak, ülkemizdeki pek çok kişi için zorlu bir süreç. Yoğun iş temposu ve zorlu çalışma koşulları ise bu süreci daha da karmaşık hale getiriyor. Bu durum, iş hayatının zorluklarına karşı mücadele etmek ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen herkes için ayrı bir engel oluşturuyor.