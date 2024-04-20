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Her Birine İçiniz Acıyacak: Bir Anlık Dikkatsizlikle Telefonların Kullanılamaz Hale Geldiği Talihsiz Kazalar

Her Birine İçiniz Acıyacak: Bir Anlık Dikkatsizlikle Telefonların Kullanılamaz Hale Geldiği Talihsiz Kazalar

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 20:00

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Günümüzde telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. İletişimden eğlenceye, işlemlerden bilgiye erişime kadar birçok alanda bize kolaylık sağlıyorlar. Ancak her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsalar da bildiğiniz üzere fiyatları bir hayli yüksek ve kullanırken özen göstermemiz gerekiyor.

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Bir anlık dikkatsizlikle telefonlarını kullanılmaz hale getiren insanların videoları bir araya getirildi.

Bir anlık dikkatsizlikle telefonlarını kullanılmaz hale getiren insanların videoları bir araya getirildi.

Sadece izlerken bile içleri acıtan o görüntüler, herkes için bir anlamda hatırlatma oldu.

Sadece izlerken bile içleri acıtan o görüntüler, herkes için bir anlamda hatırlatma oldu.

İşte o kazalar;

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