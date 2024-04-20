Her Birine İçiniz Acıyacak: Bir Anlık Dikkatsizlikle Telefonların Kullanılamaz Hale Geldiği Talihsiz Kazalar

Günümüzde telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. İletişimden eğlenceye, işlemlerden bilgiye erişime kadar birçok alanda bize kolaylık sağlıyorlar. Ancak her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsalar da bildiğiniz üzere fiyatları bir hayli yüksek ve kullanırken özen göstermemiz gerekiyor.