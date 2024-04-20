Çocuklara Yabancılardan Bir Şey Almamaları Gerektiğini Aşırı Travmatik Bir Biçimde Anlatan Anaokulu

Sokakta çocukları birbirinden korkunç tehlikeler bekleyebiliyor. Kötü niyetli insanlar, son derece savunmasız olan çocukları kandırmanın binbir türlü yolunu bulabiliyor. Bu sebeple her çocuğun ailesinden aldığı ilk nasihatlerin başında 'Yabancıların verdiği hiçbir şeyi alma' geliyor.