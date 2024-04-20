Çocuklara Yabancılardan Bir Şey Almamaları Gerektiğini Aşırı Travmatik Bir Biçimde Anlatan Anaokulu

Kaynak: https://www.tiktok.com/@unlimited_dis...
Sokakta çocukları birbirinden korkunç tehlikeler bekleyebiliyor. Kötü niyetli insanlar, son derece savunmasız olan çocukları kandırmanın binbir türlü yolunu bulabiliyor. Bu sebeple her çocuğun ailesinden aldığı ilk nasihatlerin başında 'Yabancıların verdiği hiçbir şeyi alma' geliyor.
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Bir anasınıfı yabancılardan bir şey alınmaması gerektiğini çocuklara öğretmen istedi.
Fakat bunun için fazlasıyla travmatik bir mizansen hazırlayan okul izleyenleri şaşkına çevirdi.
İşte o video;
Bu konuda farklı düşünenler de vardı;
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