Özlem Öz Görmesin: Cinsiyet Açıklama Partilerinden Sonra Şimdi de "Yüz Gösterme Partisi" Modası Başlıyor

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C4C7GK...
Son yıllarda moda olan cinsiyet açıklama partisi artık her birimiz için normal bir hale geldi. Bugüne kadar birbirinden ilginç konseptlerde gerekleştirilen cinsiyet açıklama partileri gördük. Fakat şimdi hiç beklemediğimiz bir bebekli parti akımının fitili ateşlendi.
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Bir aile çocuğuna "Yüz Gösterme Partisi" yaptı.
Ülkemizde bebekli video akımı denince akla ilk gelen isimler olan Özlem Öz hamile olduğu için videoya, "Özlem Öz görmesin." yorumları yapıldı.
İşte o parti;
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