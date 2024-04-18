Görüş Bildir
Haberler
Video
Özlem Öz Görmesin: Cinsiyet Açıklama Partilerinden Sonra Şimdi de "Yüz Gösterme Partisi" Modası Başlıyor

Özlem Öz Görmesin: Cinsiyet Açıklama Partilerinden Sonra Şimdi de "Yüz Gösterme Partisi" Modası Başlıyor

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 17:40 Son Güncelleme: 18.04.2024 - 18:02

İçerik Devam Ediyor

Son yıllarda moda olan cinsiyet açıklama partisi artık her birimiz için normal bir hale geldi. Bugüne kadar birbirinden ilginç konseptlerde gerekleştirilen cinsiyet açıklama partileri gördük. Fakat şimdi hiç beklemediğimiz bir bebekli parti akımının fitili ateşlendi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C4C7GK...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir aile çocuğuna "Yüz Gösterme Partisi" yaptı.

Bir aile çocuğuna "Yüz Gösterme Partisi" yaptı.

Ülkemizde bebekli video akımı denince akla ilk gelen isimler olan Özlem Öz hamile olduğu için videoya, "Özlem Öz görmesin." yorumları yapıldı.

Ülkemizde bebekli video akımı denince akla ilk gelen isimler olan Özlem Öz hamile olduğu için videoya, "Özlem Öz görmesin." yorumları yapıldı.

İşte o parti;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
6
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın