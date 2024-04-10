3 Jetin Gösteri Yaptığı Cinsiyet Açıklama Partisi Bugüne Kadar Yapılan Bütün Lüks Partileri Unutturacak

Sosyal medya platformları, birbirinden gösterişli cinsiyet açıklama partilerinin görsel şölenine tanıklık etti. Bu partiler, lüks ve ihtişamla süslenmiş, her biri diğerinden daha etkileyici ve göz alıcıydı. Bu etkinlikler sadece yurt dışında değil ülkemizde de popüler olmaya başladı.