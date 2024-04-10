3 Jetin Gösteri Yaptığı Cinsiyet Açıklama Partisi Bugüne Kadar Yapılan Bütün Lüks Partileri Unutturacak

Sosyal medya platformları, birbirinden gösterişli cinsiyet açıklama partilerinin görsel şölenine tanıklık etti. Bu partiler, lüks ve ihtişamla süslenmiş, her biri diğerinden daha etkileyici ve göz alıcıydı. Bu etkinlikler sadece yurt dışında değil ülkemizde de popüler olmaya başladı.
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Son olarak zengin bir ailenin bebekleri için yaptığı cinsiyet açıklama partisi daha önce yapılan tüm lüks partileri unutturdu.
3 jetin gösteri yaptığı parti izleyenlerin ağzını açık bırakırken dünyadaki gelir dağılımı gerçeğini de bir kez daha yüzümüze vurdu.
İşte o parti;
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