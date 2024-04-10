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3 Jetin Gösteri Yaptığı Cinsiyet Açıklama Partisi Bugüne Kadar Yapılan Bütün Lüks Partileri Unutturacak

3 Jetin Gösteri Yaptığı Cinsiyet Açıklama Partisi Bugüne Kadar Yapılan Bütün Lüks Partileri Unutturacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 10:32

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Sosyal medya platformları, birbirinden gösterişli cinsiyet açıklama partilerinin görsel şölenine tanıklık etti. Bu partiler, lüks ve ihtişamla süslenmiş, her biri diğerinden daha etkileyici ve göz alıcıydı. Bu etkinlikler sadece yurt dışında değil ülkemizde de popüler olmaya başladı.

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Son olarak zengin bir ailenin bebekleri için yaptığı cinsiyet açıklama partisi daha önce yapılan tüm lüks partileri unutturdu.

Son olarak zengin bir ailenin bebekleri için yaptığı cinsiyet açıklama partisi daha önce yapılan tüm lüks partileri unutturdu.

3 jetin gösteri yaptığı parti izleyenlerin ağzını açık bırakırken dünyadaki gelir dağılımı gerçeğini de bir kez daha yüzümüze vurdu.

3 jetin gösteri yaptığı parti izleyenlerin ağzını açık bırakırken dünyadaki gelir dağılımı gerçeğini de bir kez daha yüzümüze vurdu.

İşte o parti;

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