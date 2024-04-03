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Kızını Gelinlikle Gören Babanın İlk Andaki Tepkisini Görünce Pamuk Gibi Olacaksınız

Kızını Gelinlikle Gören Babanın İlk Andaki Tepkisini Görünce Pamuk Gibi Olacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 23:23

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Babalar ve kızları arasındaki ilişki, son derece güçlü ve özel bir bağdır. Bu eşsiz ve derin bağ, kızların hayatlarının her aşamasında babalarının etkisi ve desteğini hissetmelerini sağlar. Bu da hemen hemen hayatlarının her alanını derinden etkiler.

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Bir babanın, kızını gelinlikle gördüğü ilk anda verdiği tepki sosyal medyada viral oldu.

Bir babanın, kızını gelinlikle gördüğü ilk anda verdiği tepki sosyal medyada viral oldu.

Babanın aynı anda hem şaşkınlık hem mutluluk hem de hüznü bir arada yaşadığı o anlar, izleyenleri duygulandırdı.

Babanın aynı anda hem şaşkınlık hem mutluluk hem de hüznü bir arada yaşadığı o anlar, izleyenleri duygulandırdı.

İşte o video;

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