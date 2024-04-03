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Dünyanın En İyi "Çantamda Ne Var"? Videosu: 3 Yaşındaki Miniğin Aşırı Mantıklı Gerekçelerle Hazırladığı Çanta

Dünyanın En İyi "Çantamda Ne Var"? Videosu: 3 Yaşındaki Miniğin Aşırı Mantıklı Gerekçelerle Hazırladığı Çanta

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 18:47

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'Çantamda ne var?' videoları, sosyal medyanın en popüler içerik türlerinden biri. İçerisinde genellikle günlük yaşamda kullanılan eşyaların, kişisel bakım ürünlerinin ve çeşitli aksesuarların tanıtıldığı bu videolar, izleyicilere farklı yaşam tarzları ve alışkanlıklar hakkında bilgi verirken, tüm 'Çantamda ne var?' videolarını unutturacak bir video geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C5RGJp...
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Bir anne, kızının hazırladığı çantayı takipçileriyle paylaştı.

Bir anne, kızının hazırladığı çantayı takipçileriyle paylaştı.

Her eşya için aşırı mantıklı gerekçeler sunan minik, annesi bu gerekçeleri anlatırken arka koltuktan kontrol etmeyi ihmal etmedi.

Her eşya için aşırı mantıklı gerekçeler sunan minik, annesi bu gerekçeleri anlatırken arka koltuktan kontrol etmeyi ihmal etmedi.

İşte o video;

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