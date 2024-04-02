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Bir Genç Kız Otlaması İçin Dağa Götürdüğü Boğayı Severken Boynuz Darbesiyle Neye Uğradığını Şaşırdı

Bir Genç Kız Otlaması İçin Dağa Götürdüğü Boğayı Severken Boynuz Darbesiyle Neye Uğradığını Şaşırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 00:27

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Hayvanlarla kurulan etkili iletişim, kuşkusuz harika bir beceri. Ancak, onların tahmin edilemez davranışları karşısında da hazırlıklı olmak gerekebilir. Hayvanlarla etkileşim kurarken onların dilini anlamak ve davranışlarını doğru yorumlamak hem onun için hem de kendiniz için oldukça önemli.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@fatmav16/vide...
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Bir kız, ineklerini otlatırken boğasını sevmek istedi.

Bir kız, ineklerini otlatırken boğasını sevmek istedi.

Fakat bir anda öfkelenen boğanın darbesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Fakat bir anda öfkelenen boğanın darbesiyle neye uğradığını şaşırdı.

O anlar, o sırada kayıtta olan cep telefonuna anbean yansıdı.

O anlar, o sırada kayıtta olan cep telefonuna anbean yansıdı.

İşte o anlar;

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