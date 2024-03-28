Sokakta Sahibiyle Birlikte Gezen Küçük Bir Köpeği Sokak Köpeğinin Saldırısından Kurtaran Kedi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C5A6FXHNV7o/
Kedi ve köpekler arasındaki mücadele atasözlerine bile konu olmuş durumda bildiğiniz üzere. Bu savaşın güçlü tarafı köpekler gibi görünse de kedilerdeki büyük cesaret bu durumu değiştirebiliyor.
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Bir sokak köpeği, sahibiyle birlikte gezen küçük bir köpeğe saldırdı.
O sırada orada olan bir kedi hızla duruma müdahale ederek küçük köpeği kurtardı.
Kedinin bu inanılmaz cesareti ve durumu çözdükten sonra oradan havalı bir şekilde ayrılışı beğeni topladı.
İşte o anlar;
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