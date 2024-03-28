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Sokakta Sahibiyle Birlikte Gezen Küçük Bir Köpeği Sokak Köpeğinin Saldırısından Kurtaran Kedi

Sokakta Sahibiyle Birlikte Gezen Küçük Bir Köpeği Sokak Köpeğinin Saldırısından Kurtaran Kedi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 15:56

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Kedi ve köpekler arasındaki mücadele atasözlerine bile konu olmuş durumda bildiğiniz üzere. Bu savaşın güçlü tarafı köpekler gibi görünse de kedilerdeki büyük cesaret bu durumu değiştirebiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C5A6FXHNV7o/
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Bir sokak köpeği, sahibiyle birlikte gezen küçük bir köpeğe saldırdı.

Bir sokak köpeği, sahibiyle birlikte gezen küçük bir köpeğe saldırdı.

O sırada orada olan bir kedi hızla duruma müdahale ederek küçük köpeği kurtardı.

O sırada orada olan bir kedi hızla duruma müdahale ederek küçük köpeği kurtardı.

Kedinin bu inanılmaz cesareti ve durumu çözdükten sonra oradan havalı bir şekilde ayrılışı beğeni topladı.

Kedinin bu inanılmaz cesareti ve durumu çözdükten sonra oradan havalı bir şekilde ayrılışı beğeni topladı.

İşte o anlar;

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