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Ekranda İlk Kez Karadenizin Manzarasıyla Karşılaşan Şanlıurfalı Öğrencilerin Tepkileri Gülümsetti

Ekranda İlk Kez Karadenizin Manzarasıyla Karşılaşan Şanlıurfalı Öğrencilerin Tepkileri Gülümsetti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 21:53 Son Güncelleme: 26.03.2024 - 22:00

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Çocukların hayal gücü, rengarenk ve sınırsız. Her bir çocuk, kendi hayal dünyasını yaratır ve bu dünya, çocuğun içinde yaşadığı gerçek dünyayı şekillendirir. Her ne kadar çocukların hayal dünyaları geniş olsa da bu biraz da yaşadıkları çevreye göre şekilleniyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C48Td8...
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Urfa'da bir öğretmen öğrencilerine Karadeniz'in muazzam manzarasını gösterdi.

Urfa'da bir öğretmen öğrencilerine Karadeniz'in muazzam manzarasını gösterdi.

Öğrencilerinin manzara karşısında yaşadığı şaşkınlık ve verdikleri tepkiler izleyenleri gülümsetti.

Öğrencilerinin manzara karşısında yaşadığı şaşkınlık ve verdikleri tepkiler izleyenleri gülümsetti.

İşte o video;

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