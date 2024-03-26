Ekranda İlk Kez Karadenizin Manzarasıyla Karşılaşan Şanlıurfalı Öğrencilerin Tepkileri Gülümsetti

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C48Td8...
Çocukların hayal gücü, rengarenk ve sınırsız. Her bir çocuk, kendi hayal dünyasını yaratır ve bu dünya, çocuğun içinde yaşadığı gerçek dünyayı şekillendirir. Her ne kadar çocukların hayal dünyaları geniş olsa da bu biraz da yaşadıkları çevreye göre şekilleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Urfa'da bir öğretmen öğrencilerine Karadeniz'in muazzam manzarasını gösterdi.
Öğrencilerinin manzara karşısında yaşadığı şaşkınlık ve verdikleri tepkiler izleyenleri gülümsetti.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda