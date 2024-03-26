Ekranda İlk Kez Karadenizin Manzarasıyla Karşılaşan Şanlıurfalı Öğrencilerin Tepkileri Gülümsetti

Çocukların hayal gücü, rengarenk ve sınırsız. Her bir çocuk, kendi hayal dünyasını yaratır ve bu dünya, çocuğun içinde yaşadığı gerçek dünyayı şekillendirir. Her ne kadar çocukların hayal dünyaları geniş olsa da bu biraz da yaşadıkları çevreye göre şekilleniyor.