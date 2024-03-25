Amerika'da Kızının Gittiği Devlet Okulunu Paylaşan Kadın Ülkemizdeki Özel Okul Fiyatları Üzerine Düşündürdü

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C4OMaT...
Özel okulların yükselen ücretleri, son zamanlarda ülkemizin gündemini meşgul eden başlıca konulardan biri haline geldi. Bu durum, eğitim alanında önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu durum bütçe konusunda zorlanan ebeveynlerin çocuklarının eğitimine yönelik endişelerini artırıyor. Bunun sonucunda da eğitim konusunda eşitsizlik ve uçurum giderek artıyor.
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Amerika'da yaşayan bir Türk, kızının gittiği devlet okulunu paylaştı.
Türkiye'deki birçok özel okuldan daha fazla imkana sahip olan okul, eğitim sistemi ve özel okul ücretleri konusunda özellikle ebeveynleri düşündürdü.
İşte o video;
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