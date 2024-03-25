Görüş Bildir
Haberler
Video
Amerika'da Kızının Gittiği Devlet Okulunu Paylaşan Kadın Ülkemizdeki Özel Okul Fiyatları Üzerine Düşündürdü

Amerika'da Kızının Gittiği Devlet Okulunu Paylaşan Kadın Ülkemizdeki Özel Okul Fiyatları Üzerine Düşündürdü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 15:33 Son Güncelleme: 25.03.2024 - 16:21

İçerik Devam Ediyor

Özel okulların yükselen ücretleri, son zamanlarda ülkemizin gündemini meşgul eden başlıca konulardan biri haline geldi. Bu durum, eğitim alanında önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu durum bütçe konusunda zorlanan ebeveynlerin çocuklarının eğitimine yönelik endişelerini artırıyor. Bunun sonucunda da eğitim konusunda eşitsizlik ve uçurum giderek artıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C4OMaT...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Amerika'da yaşayan bir Türk, kızının gittiği devlet okulunu paylaştı.

Amerika'da yaşayan bir Türk, kızının gittiği devlet okulunu paylaştı.

Türkiye'deki birçok özel okuldan daha fazla imkana sahip olan okul, eğitim sistemi ve özel okul ücretleri konusunda özellikle ebeveynleri düşündürdü.

Türkiye'deki birçok özel okuldan daha fazla imkana sahip olan okul, eğitim sistemi ve özel okul ücretleri konusunda özellikle ebeveynleri düşündürdü.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?