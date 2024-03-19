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Veteriner Fakültesi'nde Bir Öğrencinin Derste Çektiği Görüntüleri Görünce Veteriner Olmak İsteyeceksiniz

Veteriner Fakültesi'nde Bir Öğrencinin Derste Çektiği Görüntüleri Görünce Veteriner Olmak İsteyeceksiniz

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 22:10

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Veteriner Fakültesi en renkli ve eğlenceli gözüken bölümlerden biri. Özellikle hayvanseverler için cennet gibi görünen bu bölümün derslerinde oldukça renki anlar yaşanabiliyor. Bu bölümdeki eğitim, öğrencilere hayvanlarla çalışmanın keyfini yaşatırken, aynı zamanda onlara hayvan sağlığı ve refahı konusunda önemli bilgiler sunar.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@berrrrra13/vi...
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Veteriner Fakültesi'nde öğrenim gören bir öğrenci, derste yaşananları paylaştı.

Veteriner Fakültesi'nde öğrenim gören bir öğrenci, derste yaşananları paylaştı.

Ümmiye Koçak'ın da katkı sağladığı derste renkli görüntüler kaydedildi.

Ümmiye Koçak'ın da katkı sağladığı derste renkli görüntüler kaydedildi.

İşte o video;

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