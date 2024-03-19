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Dişçide Kullanılan Ekipmanların İkinci Kez Paketlendiği Anları Paylaşan Kadın Sizi Bir Miktar Gerecek

Dişçide Kullanılan Ekipmanların İkinci Kez Paketlendiği Anları Paylaşan Kadın Sizi Bir Miktar Gerecek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 20:50 Son Güncelleme: 19.03.2024 - 21:34

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Diş hekimine gitmek, birçok kişi için korku dolu bir deneyim. Bu durum, birçoğu için gerçek bir fobi haline gelmiş durumda Ayrıca, hijyen konusu da insanların zihninde soru işaretleri oluşturuyor. Diş hekimliği pratiği ve sterilizasyon konusundaki endişeler, insanların tedavileri sırasında rahat hissetmelerini engelliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gulbaharozll/...
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Dişçide çalışan bir kadın, kullanılan ekipmanların ikinci kez paketlendiği anları paylaştı.

Dişçide çalışan bir kadın, kullanılan ekipmanların ikinci kez paketlendiği anları paylaştı.

"Aynen aşkım, tüm malzemeler sıfır açılıyor." notuyla paylaştığı o anlar, özellikle dişçiye gitmesi gerekenlerin durduk yere gerilmesine sebep oldu.

"Aynen aşkım, tüm malzemeler sıfır açılıyor." notuyla paylaştığı o anlar, özellikle dişçiye gitmesi gerekenlerin durduk yere gerilmesine sebep oldu.

İşte o video;

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