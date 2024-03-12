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Kadınların İcat Ettiği Ürünler Olmadan Bir Gün Geçiren Adamın Eğlenceli Kadınlar Günü Videosu

Kadınların İcat Ettiği Ürünler Olmadan Bir Gün Geçiren Adamın Eğlenceli Kadınlar Günü Videosu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 14:48

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Kadınların tarih boyunca sosyal yaşama aktif katılımı ve bilim-teknoloji çerçevesindeki faaliyetleri, geçmiş dönemlerde pek kolay olmayan bir durumdu.Bu bağlamda, kadınların sosyal yaşama aktif katılımları ve bilim-teknoloji alanındaki faaliyetleri, tarih boyunca zorluklarla dolu olmasına rağmen, sürekli bir gelişim ve ilerleme göstermiştir. Bu durum, kadınların toplumda ve bilim-teknoloji dünyasında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu ve bu alanlarda ne kadar etkin bir rol üstlendiklerini kanıtlamaktadır.

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Bir adam, kadınların icatları olmadan bir gün geçirdiği bir video çekti.

Bir adam, kadınların icatları olmadan bir gün geçirdiği bir video çekti.

O kadınlara bir saygı duruşu niteliğinde olan video hem gülümsetti hem beğeni topladı.

O kadınlara bir saygı duruşu niteliğinde olan video hem gülümsetti hem beğeni topladı.

İşte o video;

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