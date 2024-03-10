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Yapay Zekanın "Sadece Kadınlar Olsaydı Dünya Nasıl Olurdu?" Sorusu Üzerine Oluşturduğu Dikkat Çelen Görseller

Yapay Zekanın "Sadece Kadınlar Olsaydı Dünya Nasıl Olurdu?" Sorusu Üzerine Oluşturduğu Dikkat Çelen Görseller

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 19:57 Son Güncelleme: 10.03.2024 - 19:58

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Günümüzde yapay zeka oldukça yaratıcı ve sanatsal biçimlerde kullanılabiliyor. Yapay zeka, sınırlarını zorlayarak sanatın ve yaratıcılığın yeni boyutlarını keşfediyor. Yapay zekaya sorulan yaratıcı sorularla ilginç konu başlıklarında görseller üretmesi isteniyor. Böylelikle sanatsal ifadenin sınırlarını genişletiyor ve yaratıcılığın yeni yollarını açıyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yusufyuezbasi...
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Bir kullanıcı yapay zekaya "Sadece kadınlar olsaydı dünya nasıl olurdu?" sorusunu sordu.

Bir kullanıcı yapay zekaya "Sadece kadınlar olsaydı dünya nasıl olurdu?" sorusunu sordu.

Her şeyin muazzam göründüğü görüntülerin zaman ilerledikçe yerini kaosa ve yok oluşa bıraktığı görüldü.

Her şeyin muazzam göründüğü görüntülerin zaman ilerledikçe yerini kaosa ve yok oluşa bıraktığı görüldü.

İşte o video;

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