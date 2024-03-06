Sevgilisine "Erkeklerin Asla Giymemesi Gereken" Kıyafetlerle Bir Kombin Yapan Kadın Beyleri Biraz Kızdırdı

'İnsanın kendine yakışanı giymesidir.' ifadesiyle, moda kavramının kişiselliğine vurgu yapılsa da, her dönem, moda dünyasında büyük değişimler yaşandığı bir gerçek. Birçoğumuz bu değişime her zaman uyum sağlayamıyoruz fakat yine de kadınların bu konuda erkeklerden daha önce olduğu da açık.
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Bir kadın erkek arkadaşına, erkeklerin asla giymemesi gereken parçalarla bir kombin yaptı.
Birçok kişi kadına hak verse de bazı yorumlar beyleri biraz kızdırdı.
İşte o video;
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