Evlilik Teklif Edene Kadar Yüzüğü Gönderdiği Bütün Fotoğraflarda Kullanan Gencin Yaratıcılığına Bayılacaksınız

Kaynak: https://www.tiktok.com/@canberkzz/vid...
Sosyal medya platformlarında, her gün yeni ve çeşitli konseptlerde evlilik tekliflerine tanıklık ediyoruz. Öyle ki bu bir yaratıcılık yarışına dönüşmüş durumda. Her biri birbirinden farklı ve özgün olan bu teklifler, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
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Bir genç evlilik teklif edene kadar, teklif edeceği yüzüğü sevgilisine gönderdiği her fotoğrafın bir köşesine yerleştirdi.
Sevgilisi, teklif gelene kadar yüzük detayını fark etmeyince ortaya sosyal medya kullanıcıları için de bir 'gizli nesneyi bul' oyununa dönüşen bir video çıktı.
İşte o video;
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