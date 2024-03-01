Görüş Bildir
Haberler
Video
Evlilik Teklif Edene Kadar Yüzüğü Gönderdiği Bütün Fotoğraflarda Kullanan Gencin Yaratıcılığına Bayılacaksınız

Evlilik Teklif Edene Kadar Yüzüğü Gönderdiği Bütün Fotoğraflarda Kullanan Gencin Yaratıcılığına Bayılacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 18:13

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medya platformlarında, her gün yeni ve çeşitli konseptlerde evlilik tekliflerine tanıklık ediyoruz. Öyle ki bu bir yaratıcılık yarışına dönüşmüş durumda. Her biri birbirinden farklı ve özgün olan bu teklifler, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@canberkzz/vid...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir genç evlilik teklif edene kadar, teklif edeceği yüzüğü sevgilisine gönderdiği her fotoğrafın bir köşesine yerleştirdi.

Bir genç evlilik teklif edene kadar, teklif edeceği yüzüğü sevgilisine gönderdiği her fotoğrafın bir köşesine yerleştirdi.

Sevgilisi, teklif gelene kadar yüzük detayını fark etmeyince ortaya sosyal medya kullanıcıları için de bir 'gizli nesneyi bul' oyununa dönüşen bir video çıktı.

Sevgilisi, teklif gelene kadar yüzük detayını fark etmeyince ortaya sosyal medya kullanıcıları için de bir 'gizli nesneyi bul' oyununa dönüşen bir video çıktı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın