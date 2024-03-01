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Çıktığı Bali Tatilinde Bir Maymunun Saldırısına Uğrayan Kadın Yaralandı: O Anlar Kamerasına Yansıdı

Çıktığı Bali Tatilinde Bir Maymunun Saldırısına Uğrayan Kadın Yaralandı: O Anlar Kamerasına Yansıdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 17:29

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Bali, maymunlar için adeta bir cennet. Bu egzotik adanın her köşesinde, özellikle de Ubud Maymun Ormanı'nda, meraklı ve sevimli maymunları görmek mümkün. Bu canlılar, adanın en önemli turistik cazibe noktalarından biri haline gelmiş durumda. Hem yerli halkın hem de turistlerin büyük bir ilgi ve sevgiyle yaklaştığı bu maymunlar, adanın doğal yaşamının ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle, Bali'ye yapılan bir ziyaret, bu sevimli canlılarla karşılaşmadan tamamlanmış sayılmaz.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C2Za67KLo0X/
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Bir kadın Bali tatili sırasında bir maymunun saldırısına uğradı.

Bir kadın Bali tatili sırasında bir maymunun saldırısına uğradı.

Kamerasına da yansıyan o anların ardından aldığı yaraları da takipçileriyle paylaştı.

Kamerasına da yansıyan o anların ardından aldığı yaraları da takipçileriyle paylaştı.

İşte o anlar;

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