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Mozambik'te Karşılaşan Bir Alman ve Bir Afrikalının Tesadüfen Karşılaşıp Türkçe Sohbet Ettiği Fıkra Gibi Anlar

Mozambik'te Karşılaşan Bir Alman ve Bir Afrikalının Tesadüfen Karşılaşıp Türkçe Sohbet Ettiği Fıkra Gibi Anlar

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 21:21 Son Güncelleme: 25.02.2024 - 21:22

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Sosyal medya hesabından Afrika'da Yaşam ile ilgili Türkçe videolar paylaşan 'nalia_andre'nin videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Nalia'nın başına Mozambik'te tatlı bir olay geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3wyLf7sFjd/
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Nalia'nın Türkçe konuşarak kendilerinden bahsettiğini duyan bir çift durup Nalia'yı dinlemeye başladı.

Nalia'nın Türkçe konuşarak kendilerinden bahsettiğini duyan bir çift durup Nalia'yı dinlemeye başladı.

Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan Alman kadın şaşkınlıkla Nalia'ya Türkçe'yi nereden öğrendiğini sordu.

Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan Alman kadın şaşkınlıkla Nalia'ya Türkçe'yi nereden öğrendiğini sordu.

Yaşanan bu tesadüf hem videodakileri hem de izleyenleri çok şaşırttı.

Yaşanan bu tesadüf hem videodakileri hem de izleyenleri çok şaşırttı.

İşte o anlar;

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